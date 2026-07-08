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Velofahrerin in Bern bei Kollision mit Lastwagen verletzt

Keystone-SDA

Eine Velofahrerin ist am Mittwochnachmittag in Bern beim Zusammenstoss mit einem Lastwagen verletzt worden. Wie schwer die Velofahrerin verletzt wurde, dazu konnte die Kantonspolizei am Abend nichts sagen. Die Schwarztorstrasse, wo sich der Unfall ereignete, musste für drei Stunden gesperrt werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Meldung zum Unfall ging kurz nach 14.30 Uhr ein, wie eine Sprecherin der Kantonspolizei Bern auf Anfrage von Keystone-SDA sagte. Zuerst darüber berichtet hatten die Berner Tamedia-Zeitungen. Weitere Informationen kündigte die Kantonspolizei für Donnerstag an.

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