Velofahrerin in Siselen schwer verletzt

Keystone-SDA

Teilen

Bei einem Überholmanöver eines Motorrads ist am Mittwoch in Siselen eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Eine Ambulanz brachte sie ins Spital. Der Motorradlenker blieb unverletzt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 12.15 Uhr, als der Motorradfahrer auf dem Einschlagweg Richtung Finsterhennen unterwegs war, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte.

Als der Motorradfahrer die Velofahrerin überholen wollte, kam es aus noch ungeklärten Gründen zum Zusammenstoss. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. Der betroffene Strassenabschnitt musste vorübergehend gesperrt werden.