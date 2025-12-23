The Swiss voice in the world since 1935
Verletzt aufgefundene Frau stirbt im Spital

Keystone-SDA

Eine Ende November in der Stadt Zürich verletzt aufgefundene ältere Frau ist vor wenigen Tagen im Spital gestorben. Was ihr zugestossen ist, ist weiterhin unklar.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Frau, die am 26. November an der Überlandstrasse in der Stadt Zürich verletzt aufgefunden wurde, verstarb am 20. Dezember im Spital, wie die Stadtpolizei Zürich am Dienstag mitteilte.

Die genauen Umstände, wie die Frau verletzt wurde, sowie die Todesursache werden durch die Stadtpolizei Zürich, das Institut für Rechtsmedizin Zürich und die Staatsanwaltschaft abgeklärt.

