Verletzter Mann aus der Saane in Freiburg gerettet

Keystone-SDA

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An den Felsen der Saane nahe dem Maigrauge-Staudamm in Freiburg ist es am Donnerstagnachmittag zu einem grösseren Rettungseinsatz gekommen. Ein 31-jähriger Mann war in unwegsamem Gelände bei der Suche nach seinem Handy in die Tiefe gestürzt. Er erlitt schwere Verletzungen.

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(Keystone-SDA) Der Vorfall nahm nach Angaben der Kantonspolizei Freiburg kurz vor 13.00 Uhr seinen Anfang, als eine aufmerksame Badende Hilferufe aus dem felsigen Gebiet wahrnahm und umgehend die Einsatzzentrale alarmierte. Die Polizei bot umfangreiche Einsatzmittel auf, um das schwer zugängliche Gelände abzusuchen.

An der intensiven Suchaktion beteiligten sich mehrere Polizeipatrouillen, die Seepolizei, die Diensthundestaffel sowie die Interventionsgruppe. Um das Areal auch aus der Luft absuchen zu können, kam zusätzlich eine Drohne zum Einsatz.

Schliesslich gelang es den Suchtrupps, den 31-Jährigen in einem bewaldeten Uferbereich zu lokalisieren, wie die Polizei weiter berichtete. Die Einsatzkräfte vor Ort leisteten Erste Hilfe, bevor Rettungssanitäter den Verletzten übernahmen. Ein Helikopter der Rega flog den Verletzten in ein Spital.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei stürzte der Mann ab, weil er nach seinem Mobiltelefon gesucht hatte. Dabei verlor er das Gleichgewicht, rutschte den Hang hinab und stürzte in der Folge gleich mehrere Dutzend Meter über die Felsen in die Tiefe.

Die genauen Umstände und der exakte Unfallhergang werden derzeit noch von den Behörden ermittelt.