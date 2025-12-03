Vermisster Basejumper in Lauterbrunnen tot aufgefunden

Keystone-SDA

Ein bei Lauterbrunnen vermisster Basejumper ist am Dienstagmorgen tot aufgefunden worden. Der Mann war am Montagabend als vermisst gemeldet worden.

(Keystone-SDA) Kurz nach 17.20 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Sie leitete sofort eine Suchaktion ein. Der Vermisste konnte schliesslich am Dienstagmorgen bei einem Suchflug unterhalb der Absprungstelle «High Ultimate» lokalisiert werden, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Rettungskräfte konnten den Mann nur noch tot bergen.

Nach Angaben der Polizei bestehen konkrete Hinweise auf die Identität des Basejumpers, formell identifiziert ist er aber noch nicht. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Die in Basejumperkreisen bekannte Absprungstelle «Hight Ultimate» befindet sich auf der Mürrenfluh oberhalb von Lauterbrunnen. Im Tal werden jährlich geschätzt rund 25’000 Sprünge verzeichnet, Tendenz steigend.