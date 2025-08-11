Vermisster Mann am Lagginhorn VS leblos aufgefunden

Keystone-SDA

Berggänger haben den leblosen Körper eines vermissten Mannes am Lagginhorn VS entdeckt. Sie fanden den Mann, der seit dem 11. Juli vermisst wurde, bereits am 5. August, wie die Walliser Kantonspolizei am Montag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die sterblichen Überreste seien westlich des Südgrats des Lagginhorns auf einer Höhe von etwa 3’400 Metern entdeckt worden, hiess es in der Mitteilung der Walliser Kantonspolizei. Die Staatsanwaltschaft habe eine Untersuchung eingeleitet, um die Todesumstände zu klären.

Am Lagginhorn kam es kürzlich zu mehreren tödlichen Bergunfällen. Vergangenen Samstag stürzte ein Bergsteiger auf der Ostseite in den Tod, wie die Walliser Kantonspolizei am Montag mitteilte. Vor einer Woche verunglückte zudem eine Frau auf dem Abstieg vom Gipfel über den Westgrat.