Vermisster Mann in Flüeli-Ranft OW verletzt und unterkühlt geborgen

Keystone-SDA

Ein 52-jähriger Mann ist am Montagnachmittag mit unbestimmten Verletzungen und stark unterkühlt aus einem steilen Graben in Flüeli-Ranft OW geborgen worden. Er galt seit Sonntagabend als vermisst.

(Keystone-SDA) Wie die Kantonspolizei Obwalden am Dienstag schrieb, war er zu Fuss vom Weg abgekommen und gestürzt.

Nachdem die Vermisstmeldung am Sonntag, gegen 21 Uhr, bei der Luzerner Polizei einging, gestaltete sich die Suche aufgrund der Topografie und des Nebels als «aufwändig», hiess es weiter.

Am Einsatz beteiligten sich die Polizeikorps von Luzern und Obwalden sowie der technische Dienst der Kantonspolizei Zürich, die Armee mit einem Helikopter sowie die Rega. Letztere flog den Verletzten in ein ausserkantonales Spital.