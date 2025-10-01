The Swiss voice in the world since 1935
Verteidigungsminister Martin Pfister ist der beliebteste Bundesrat

Keystone-SDA

Verteidigungsminister Martin Pfister ist laut einer Umfrage von Tamedia und "20 Minuten" neu der beliebteste Bundesrat. Auf Platz zwei folgt Wirtschaftsminister Guy Parmelin.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Damit liegen der amtsjüngste und der amtsälteste Bundesrat auf den Spitzenplätzen. Auf dem dritten Platz folgt wie bereits im September 2023 Energieminister Albert Rösti.

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter muss sich weiterhin mit dem vierten Platz begnügen. Auf den Plätzen fünf bis sieben folgen Justizminister Beat Jans, Innenministerin Elisabeth Baume-Schneider und Aussenminister Ignazio Cassis. Baume-Schneider hat sich im Vergleich zu vor zwei Jahren wenigstens um einen Platz verbessert, während Cassis zurückgefallen ist.

Insgesamt ist die Zufriedenheit mit der Schweizer Exekutive laut der Umfrage gesunken. Auch die Popularität der einzelnen Bundesräte hat abgenommen. Für die Wahlumfrage hat das Forschungsinstitut Leewas im Auftrag von «20 Minuten» und Tamedia diesen September 14’775 Personen aus der ganzen Schweiz befragt.

