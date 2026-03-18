Viel Verkehr und lange Staus an Ostern in Richtung Süden

Keystone-SDA

Auf dem Weg ins Tessin müssen Autofahrerinnen und Autofahrer aus der Deutschschweiz an Ostern mit langen Wartezeiten vor dem Gotthard rechnen. Der Osterreiseverkehr setzt jeweils bereits am Wochenende vor den Feiertagen ein.

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(Keystone-SDA) Besonders stark dürfte der Ferienreiseverkehr werden ab Freitag auf der A2 Gotthard und A13 San Bernardino sein. Insbesondere vor dem Gotthard-Strassentunnel Richtung Tessin müsse mit langen Wartezeiten gerechnet werden, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) am Dienstag mitteilte. Auch auf Autobahnen im Mittelland und auf Zufahrten zu beliebten Ausflugsregionen könne es dann zu viel Verkehr kommen.

Besonders stark dürfte der Rückreiseverkehr am Ostersonntag und Ostermontag sein, so das Astra. Zeitweise könne es auch in der Woche nach Ostern noch zu Staus kommen.

Auf der A9 Simplonpassstrecke wird der einspurige Abschnitt bei Casermetta über die Feiertage aufgehoben. Dadurch kann der Verkehr während der Osterzeit ohne baubedingte Einschränkungen fliessen. Bei der Autoverladestation am Lötschberg werden während der Ostertage zusätzliche Züge verkehren. Bei der Rückreise seien an der Furka in Oberwald, am Lötschberg in Goppenstein und an der Vereina in Lavin-Sagliains Wartezeiten erfahrungsgemäss jeweils von 11 bis 18 Uhr möglich.

70’000 zusätzliche Sitzplätze bei den SBB

Auch die SBB wollen ihr Angebot zu Ostern ausbauen, wie sie am Dienstag mitteilten: 27 Extrazüge und über 70’000 zusätzliche Sitzplätze sollen die Reisestrecke von der Deutschschweiz ins Tessin entlasten – eine Massnahme gegen den jährlichen Osterstau vor dem Gotthard.

Der Stau am Gotthard ist ein seit Jahren wiederkehrendes Ereignis. Den Rekord an Staulänge seit der Eröffnung des Gotthard-Tunnels im Jahr 1980 hält das Jahr 1998. Damals führte ein Wintereinbruch an Ostern zu einem Stau mit einer Länge von 25 Kilometern. Auf dem zweiten Platz liegt der Karfreitag von 2022 mit einer Staulänge von 22 Kilometern. Das bedeutete eine Wartezeit von dreieinhalb Stunden.