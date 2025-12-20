The Swiss voice in the world since 1935
Vier Anzeigen nach Verkehrskontrolle in Oberegg AI

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden hat vier Personen nach einer Verkehrskontrolle in Oberegg AI angezeigt. Drei Personen lenkten ihr Fahrzeug in nicht fahrfähigem Zustand unter Alkoholeinfluss. In einem Fahrzeug fand das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit eine grössere Menge Betäubungsmittel.

(Keystone-SDA) Total 55 Fahrzeuglenkende seien am späten Freitagabend einer Kontrolle unterzogen worden, teilte die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden am Samstag mit. Die grossangelegte Verkehrskontrolle führte die Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) durch. Bei zwei Fahrzeugen seien technische Mängel beanstandet worden.

Die betreffenden Personen werden durch die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden an die Staatsanwaltschaft verzeigt.

