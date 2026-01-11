Vier Personen verletzen sich bei Schneefall auf Thurgauer Strassen

Keystone-SDA

Bei Verkehrsunfällen haben sich im Thurgau am Samstag vier Personen verletzt. Mehrere Autolenker kamen mit den Witterungsverhältnissen nicht zurecht.

(Keystone-SDA) In einem Fall in Frauenfeld hatte ein Lenker vorne zwei Sommerreifen montiert, wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mitteilte. Der 40-Jährige geriet gegen 22.15 Uhr von der Strasse. Das Auto überschlug sich mehrfach, der Fahrer verletzte sich nur leicht.

In Herrenhof rutschte das Auto eines 60-Jährigen um 20.30 Uhr auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr es in das Auto eines 18-Jährigen. Dieser und sein gleichaltriger Beifahrer begaben sich mit leichten Verletzungen ins Spital. Der 60-Jährige blieb unverletzt.

In Winden geriet ein 33-Jähriger um 18.30 Uhr auf der vereisten und schneebedeckten Strasse ins Schleudern und fuhr in ein entgegenkommendes Auto. Dabei wurde er mittelschwer verletzt und ins Spital gebracht. Die 25-jährige Lenkerin des anderen Autos blieb unverletzt.