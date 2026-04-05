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Vier Personen verletzt nach Kollision bei Seewis im Prättigau GR

Keystone-SDA

Bei einem Verkehrsunfall auf der Nationalstrasse in Seewis im Prättigau vom Samstagvormittag sind vier Personen leicht verletzt worden. Involviert waren vier Autos.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Fahrzeug geriet in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Auto, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte. In der Folge kam es zu zwei weiteren Kollisionen mit entgegenkommenden Fahrzeugen.

Insgesamt wurden vier Personen verletzt, die Rettungsdienste Chur und Schiers transportierten sie ins Spital. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Wegen des Unfalls war die Nationalstrasse in beide Richtungen während 4,5 Stunden gesperrt.

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