Vier Verletzte bei Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bottmingen BL

Keystone-SDA

Ein Brand hat am frühen Montagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in Bottmingen BL vier Verletzte gefordert. Sie wurden mit einer Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht, wie die Baselbieter Kantonspolizei mitteilte.

(Keystone-SDA) Alle Bewohnerinnen und Bewohner der Liegenschaft mussten evakuiert, einige davon auch gerettet und vor Ort medizinisch untersucht werden.

Das Feuer brach gegen 02.00 in einer Parterrewohnung an der Fiechthagstrasse aus, wie es im Communiqué heisst. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle und konnte so verhindern, dass die Flammen auf andere Wohnungen des dreistöckigen Gebäudes ausbreiteten.

Mit Ausnahme der vom Brand betroffenen Wohnung bleibt die Liegenschaft bewohnbar. Die Brandursache ist noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen, wie es weiter heisst.