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Vier Verletzte bei Kollision in Uetendorf

Keystone-SDA

Bei einer Kollision von drei Autos in Uetendorf sind am Sonntagabend vier Personen verletzt worden. Sie wurden in Spitäler gebracht, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Auto war auf der Thunstrasse von Uetendorf in Richtung Abzweigung Heimberg/Seftigen unterwegs, als es aus noch ungeklärten Gründen mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen kollidierte.

Ein Lenker wurde mittelschwer verletzt und eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn aus seiner misslichen Lage. Drei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Die Strasse blieb während mehrerer Stunden gesperrt.

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