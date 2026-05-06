Vier Verletzte bei Unfall mit Sportwagen in Birmensdorf ZH

Keystone-SDA

Vier Personen sind am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Birmensdorf ZH verletzt worden. Ein 52-jähriger Sportwagenfahrer geriet mutmasslich wegen starken Beschleunigens auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

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(Keystone-SDA) In diesem Auto seien zwei Kinder im Alter von sechs und elf Jahren sowie zwei Frauen im Alter von 32 und 65 Jahren gesessen, hiess es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Zürich vom Mittwochabend. Sie wurden demnach leicht bis mittelschwer verletzt und mussten in ein Spital transportiert werden.

Der mutmassliche Unfallverursacher und seine Beifahrerin seien zur medizinischen Kontrolle in ein Spital gebracht worden. Gegen den 52-Jährige werde wegen eines Raserdelikts ermittelt, schrieb die Kantonspolizei. Die genaue Unfallursache sei Gegenstand laufender Ermittlungen.