Vier Verletzte nach Auffahrkollision auf Autobahn A3 bei Urdorf

Keystone-SDA

Bei einer Auffahrkollision mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn A3 bei Urdorf sind am Dienstagmorgen vier Personen verletzt worden, darunter ein eineinhalbjähriges Kind. Die Autobahn war für mehrere Stunden gesperrt, es bildete sich langer Stau.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 9.30 Uhr zwischen Urdorf-Süd und Urdorf-Nord. Ein Lastwagen prallte aus ungeklärten Gründen gegen eine stehende Fahrzeugkolonne, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die drei hintersten Fahrzeuge ineinander gedrückt.

Die Einsatzkräfte mussten zwei Erwachsene des hintersten Fahrzeugs bergen, sie wurden schwer verletzt. Ihr eineinhalbjähriges Kind erlitt leichte Verletzungen, ebenso eine weitere Lenkerin.

Ein Rettungshelikopter sowie Rettungswagen brachten die Verletzten in verschiedene Spitäler, wie die Polizei weiter schrieb. Drei weitere Personen, ein Ehepaar und ein Kleinkind, sowie der Lastwagenchauffeur blieben unverletzt.

Die genau Unfallursache ist noch unklar, Polizei und Staatsanwaltschaft nahmen die Ermittlungen auf.

Die Autobahn war wegen des Unfalls während mehrerer Stunden gesperrt. Dies führte zu einem grossen Stau auf der A3 sowie zu Verkehrsbehinderungen auf den umliegenden Strassen.