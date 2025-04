Vincent Gross feiert Überraschungserfolg in Grossbritannien

Keystone-SDA

Vincent Gross ist mit seinem Schlagertitel "Drinking Wine Feeling Fine" überraschend in Grossbritannien durchgestartet. In der BBC-Morgenshow "The Scott Mills Breakfast Show" kürte das Moderationsteam den Song zum "Sommerhit 2025", wie "Blick" am Mittwoch berichtete.

(Keystone-SDA) Die Moderatoren Scott Mills und Ellie Brennan zeigten sich begeistert vom gemeinsamen Titel des 28-jährigen Baslers mit Olaf der Flipper (79). Der Track sei «so europäisch» und wecke Feriengefühle, schwärmten die Moderatoren. Auf iTunes habe es das Lied daraufhin in die Top 70 geschafft.

Gross zeigte sich auf Anfrage von «Blick» überrascht und habe es kaum glauben können, als er auf Instagram sah, dass ihn die BBC in einem Beitrag markiert habe: «Ich dachte erst, das sei ein Fake.» Der britische Markt habe für ihn bislang keine Rolle gespielt. «Das, was da gerade passiert, ist ein riesiges Glück», freute sich Gross. Nun wolle die BBC sogar ein Interview mit dem Schweizer Sänger führen – beim Besuch der Redaktion im Rahmen des Eurovision Song Contest in Basel.