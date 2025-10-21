Vinzenz Hediger wird neuer Direktor der Cinémathèque suisse

Keystone-SDA

Vinzenz Hediger wird neuer Direktor der Cinémathèque suisse. Der Filmwissenschaftler tritt das Amt am 1. Januar 2026 an. Bereits 2008 war er designierter Direktor, zog sich aber zurück. Er folgt auf Frédéric Maire, sozusagen seinen eigenen Nachfolger.

1 Minute

(Keystone-SDA) Hedigers Ernennung erfolgte durch den Stiftungsrat, wie die Institution zur Bewahrung des Filmerbes am Dienstag mitteilte. Der 56-jährige Hediger war bereits im Januar 2008 designierter Direktor der Cinémathèque, lehnte ab und nahm die Ernennung nach wenigen Stunden doch an.

Im Juni 2008 gab dann die Cinémathèque die Ernennung von Frédéric Maire anstelle des designierten Hedigers bekannt. Dieser wurde ab 1. November 2009 Direktor und trat nun im September in den Ruhestand. Hediger zog als damaliger Professor an der Universität Bochum seine akademische Karriere in Deutschland vor.

Nun wird Hediger sozusagen zum Nachfolger des eigenen Nachfolgers. Gemäss der Cinémathèque gab sein fachlicher Ausweis den Ausschlag. Aktuell lehrt er an der Goethe-Universität in Frankfurt.