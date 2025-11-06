Von Rohr schliesst Fusion von Krokus und Gotthard aus

Keystone-SDA

Krokus und Gotthard werden laut Chris von Rohr trotz gemeinsamer Auftritte im Rahmen der "Rock Monsters of Switzerland"-Konzerte nicht fusionieren. Der Musiker stellte im Interview mit "CH Media" klar, dass die beiden Bands eigenständig bleiben.

(Keystone-SDA) «Da würden ja einige arbeitslos werden, mehr als sechs Musiker in einer Band ist sowieso problematisch, und die beiden Musikstile sind dann doch zu unterschiedlich», sagte von Rohr zu den Zeitungen.

Statt einer Fusion dürften sich die Fans auf ein gemeinsames Rock-Spektakel freuen. Wie von Rohr erklärte, werden Krokus und Gotthard in Bern und Zürich je 75 Minuten spielen und am Schluss zusammen abrocken. Welche Songs sie gemeinsam präsentieren, sei noch nicht definitiv festgelegt. «Es wird ein Feuerwerk des Rock», versprach er.

Auf ein zwischenzeitlich angeschlagenes Verhältnis angesprochen, meinte von Rohr. «Mittlerweile haben sich alle wieder lieb und arbeiten kreativ zusammen. Die gegenseitige Wertschätzung ist voll da und ermöglichte, was wir jetzt zusammen machen», sagte er.

Die «Rock Monsters of Switzerland» treten am 19. Dezember in der Expo Halle in Bern und am 20. Dezember in der ausverkauften The Hall in Dübendorf auf. Support-Act ist Bluedög mit Phipu Gerber.