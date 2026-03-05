Wärmeverbund Riehen BS beantragt Darlehen für Geothermie-Ausbau

Keystone-SDA

Die Basler Regierung und die Gemeinde Riehen beantragen bei den beiden Parlamenten, dem Wärmeverbund Riehen ein Darlehen von je 7,6 Millionen Franken zu gewähren. Es ist für den Ausbau des Geothermie-Fernwärmenetzes bestimmt, wie es in einer gemeinsamen Medienmitteilung vom Donnerstag heisst.

(Keystone-SDA) Das Darlehen ist bedingt rückzahlbar und soll der Grundeigentümerschaft wie auch dem Wärmeverbund Planungssicherheit geben.

Der Wärmeverbund Riehen sieht vor, mit dem Netzausbau von 5,5 Kilometern und dem potenziellen Anschluss von 620 Liegenschaften den jährlichen CO2-Ausstoss um rund 6875 Tonnen zu reduzieren. Die Kantonsverfassung sieht ein Netto-Null-Ziel bis im Jahr 2037 vor.

Auch der Wärmeverbund Riehen soll einen Beitrag leisten und mehr Liegenschaften anschliessen, wie es im Communiqué heisst. Dazu müssen zudem 47 Prozent der produzierten Wärme, die nicht aus erneuerbarer Energie stammt, ersetzt werden. Dies soll unter anderem mit dem bereits beschlossenen Erdwärmeprojekt «geo2riehen» erreicht werden.

Im Rahmen dieses Projekts haben Industriellen Werke Basel (IWB) und der Wärmeverbund Riehen vor vier Jahren das Erdwärme-Vorkommen erkundet, dabei Messfahrzeuge losgeschickt und sogenannte Geophone rund um Basel deponiert. Nach der Auswertung der Daten gab der Wärmeverbund vor zwei Jahren einen möglichen Standort für eine zweite Geothermieanlage im Gebiet Grendelmatten bekannt. Die bereits bestehende Riehener Anlage in der Nähe der Fondation Beyeler ist seit 1994 in Betrieb.