The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Wage-IG sieht Verbot an der Basler Kinderfasnacht als Chance

Keystone-SDA

Die Wage-IG zeigt Verständnis für den Entscheid des Kantons, ab Fasnachtsdienstag 2026 in Basel motorisierte Fahrzeuge zum Schutz der Kinder zu verbieten. Der Entscheid sei auch eine Chance, teilte die Wage-IG am Dienstag mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Man sei nicht wirklich überrascht vom Entscheid, zumal seit Jahren darüber diskutiert werde, heisst es weiter. Zwar sei es bedauernswert, dass die Waggis-Wagen damit faktisch vom Fasnachtsdienstag ausgeschlossen würden.

Allerdings erhalte die Kinderfasnacht immer mehr Zulauf und das Sicherheitsrisiko steige exponentiell. Die Wage-IG zeigt gemäss Mitteilung Verständnis für den Entscheid und ist mit dem Fasnachts-Comité einig, dass die Wägeler dies nun auch als Chance sehen sollten, mit kreativen Ideen den Nachwuchs weiterhin für die Wagenfasnacht zu begeistern. Die Wagen-IG vertritt 114 von 120 beim Comité gemeldeten Wagen-Cliquen.

Auch keine E-Bikes

Das Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement hatte am Montag bekannt gegeben, dass ab Fasnachtsdienstag 2026 motorisierte Fahrzeuge zum Schutz der Kinder verboten sind. Dies gilt auch für E-Bikes, E-Roller und E-Trottinette. Die Kantonspolizei passt die Polizeivorschriften zur Fasnacht entsprechend an.

Im Fasnachtsperimeter sind neu somit nur noch von Hand gezogene Wagen und Requisiten erlaubt, auch wenn diese von einem Elektromotor unterstützt werden. Ebenso erlaubt sind «fasnachtskonforme» Fortbewegungsmittel im Schritttempo wie zum Beispiel ein «Waggis-Velo».

Mit der neuen Bestimmung will die Polizei gemäss eigenen Angaben in Absprache mit dem Fasnachts-Comité auf den konsequenten Schutz der kleinsten Fasnächtlerinnen und Fasnächtler setzen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
13 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft