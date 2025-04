Walliser Nationalrat Bregy einziger Kandidat für Mitte-Präsidium

Keystone-SDA

Der Walliser Mitte-Nationalrat Philipp Matthias Bregy ist der einzige Kandidat für das Parteipräsidium der Mitte-Partei. Ende Juni entscheiden die Delegierten der Mitte, ob Bregy Nachfolger des zurücktretenden Parteipräsidenten Gerhard Pfister wird.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Mit Bregy stelle sich eine profilierte und erfahrene Persönlichkeit zur Wahl, schrieb die Mitte-Partei in einer Mitteilung am Montag. Bis zum Mittag hatten die Kantonalsektionen der Partei Zeit, Kandidaturen für das Parteipräsidium anzumelden. Etliche Mitte-Mitglieder verzichteten auf eine Kandidatur.

Seine Kandidatur für das Mitte-Präsidium hatte Bregy Anfang April in einem Interview mit dem «Blick» offiziell bekanntgemacht. «Als Parteipräsident ist man zwar zeitlich stark belastet, aber man kann sich Freiräume schaffen», sagte er damals.

Genügend Zeit für die Familie müsse weiterhin möglich sein. Den Rollenwechsel vom Fraktions- zum Parteipräsidenten sehe er als Chance für die Partei, sagte Bregy: «Da er für Stabilität sorgt, weil ich bereits jetzt eine Führungsaufgabe in Bern wahrnehme.»

Bregy ist seit 2019 Nationalrat und derzeit Mitglied der Wirtschaftskommission und der Rechtskommission. Seit Mai 2021 führt er die Mitte-Bundeshausfraktion an. Er ist von Beruf Rechtsanwalt, wohnt in Naters VS und ist Vater zweier Kinder.

Die Findungskommission will am kommenden Freitag Bregys Kandidatur prüfen und dabei Bregy anhören. Ziel sei, die Bewerbung zu bestätigen und die Wählbarkeit des Kandidaten festzustellen, hiess es in der Mitteilung. Danach wollen Bregy und die Führung der Findungskommission vor die Medien treten.

Neu besetzt wird das Mitte-Parteipräsidium an der Delegiertenversammlung am 28. Juni. Gerhard Pfister hatte Anfang Januar seinen Rücktritt per Ende Juni angekündigt. Wird Bregy neuer Parteipräsident, muss die Mitte-Fraktion eine neue Leitung suchen.