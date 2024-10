Walliser Polizei schiesst bei Verfolgungsjagd auf Fahrzeug

(Keystone-SDA) Der Lenker eines gestohlenen Fahrzeugs hat sich am Montag im Unterwallis einer Polizeikontrolle entzogen. Die Polizei gab zwei Schüsse auf das Fahrzeug ab. Der Lenker befindet sich auf der Flucht.

Eine Patrouille der Police Intercommunale du Haut-Lac wollte am Abend auf der Route de Torgon ein Fahrzeug kontrollieren, dessen Kontrollschilder als gestohlen gemeldet waren, wie die Kantonspolizei Wallis am Dienstag mitteilte. Als der Lenker zum Anhalten aufgefordert wurde, wendete er das Fahrzeug und flüchtete in Richtung Talebene.

Die Polizisten nahmen daraufhin die Verfolgung auf. Ein Polizist gab zwei Schüsse auf die Reifen des flüchtigen Fahrzeuges ab, das seine Fahrt in Richtung Vionnaz fortsetzte.

Einige Minuten später wurde das Fahrzeug auf einem Parkplatz abgestellt. Von dort aus setzte es sich in Bewegung und prallte in der Folge gegen einen ordnungsgemäss parkierten Lieferwagen.

Die Hundetruppe der Kantonspolizei Wallis begab sich vor Ort, um die Täterschaft ausfindig zu machen. Sie befindet sich noch auf der Flucht. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Vorfalls zu ermitteln.