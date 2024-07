Wanderer stirbt im Wallis bei Sturz in die Tiefe

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Ein Wanderer hat sich bei einem Sturz in die Tiefe am Ostgrat der Pointe du Midi im Wallis am Dienstag tödliche Verletzungen zugezogen. Der 57-jährige Schweizer stürzte circa 30 Meter in die Tiefe, wie die Kantonspolizei Wallis am Donnerstag mitteilte.

Gefunden wurden die sterblichen Überreste des Mannes am Mittwoch kurz vor 10 Uhr, wie es weiter hiess. Die Rettungsmannschaft konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Der Mann war gemeinsam mit seiner Partnerin am Dienstag gegen 13 Uhr von der Hütte des Grands in Richtung des Vallon des Grands Dessus unterwegs gewesen. Auf der Höhe des Sees “Vers la Goille”, auf einer Höhe von etwa 2430 Metern, entschied er sich, alleine in Richtung Pointe du Midi – eines Bergs an der Grenze zu Frankreich – aufzusteigen. Als seine Partnerin ihn in der Folge nicht zurückkommen sah, alarmierte sie gegen 17.30 Uhr die Rettungskräfte.