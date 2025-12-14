Warnung vor einem bewaffneten Mann im Berner Jura aufgehoben

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Bern hat am Sonntagabend die Warnung vor einem "wahrscheinlich bewaffneten und gefährlichen" Mann im Berner Jura aufgehoben. Es bestehe keine unmittelbare Gefahr mehr im Gebiet zwischen Reconvilier BE und Tavannes BE.

(Keystone-SDA) Die Hauptstrasse sei wieder offen, schrieb Alertswiss. Zuvor hatte die Kantonspolizei Bern auf dem Kurznachrichtendienst X mitgeteilt, es gebe Hinweise, dass der Mann die Gegend mit unbekanntem Ziel verlassen habe. Die Suche werde jedoch weitergeführt.

Gleichzeitig gab die Polizei weitere Details zu den Umständen bekannt: So soll der zwischen 30 und 40-jährige Mann nach einem Streit in Tavannes BE geflohen sein. Laut Zeugenaussagen sollen in einem Gebäude Schüsse gefallen sein, ohne dass jemand verletzt wurde. Die Angaben seien derzeit jedoch noch unbestätigt.