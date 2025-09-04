The Swiss voice in the world since 1935
WC-Ente erhält eigene Briefmarke

Keystone-SDA

Die Post hat eine Briefmarke mit dem Reinigungsmittel "WC-Ente" lanciert. Mit der Marke soll der Schweizer Erfindungsgeist gewürdigt werden, so die Post. Reibt man an ihr, riecht sie nach dem typischen Zitrus-Reinigungsduft.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Das bekannte WC-Reinigungsmittel mit dem gebogenen Entenhals wurde 1980 von Walter-Düring-Orlob in der Schweiz erfunden. Heute ist die «WC-Ente» weltweit im Handel.

Mit der neusten Sondermarke will die Post diesen Erfindergeist würdigen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Es gab bereits Briefmarken mit dem Klettverschluss, der Knoblauchpresse, dem Lawinensuchgerät Barryvox und Menzi Muck – allesamt Schweizer Erfindungen.

Friedenstaube und Würdigung von Jean Tinguely

Zwei weitere Sondermarken gibt die Post zu Jean Tinguely und zur internationalen Initiative «Friedenstaube» heraus. Der Schweizer Maler und Bildhauer Tinguely wäre heuer 100 Jahre alt geworden. «Mit seinen kinetischen Kunstwerken zählt er zu den wichtigsten und innovativsten Schweizer Künstlern des 20. Jahrhunderts», schrieb die Post. Ihm widmet das Unternehmen eine Briefmarke im breiten Sonderformat mit zehn Figuren des von Tinguely geschaffenen Basler Fasnachtsbrunnens.

Eine gestickte Briefmarke mit einer Taube als Symbol für Frieden und Einheit gibt es zur internationalen Initiative «Friedenstaube-Briefmarke». Daran beteiligt sind Postverwaltungen aus verschiedenen Ländern sowie die Vereinten Nationen und der Weltpostverein.

