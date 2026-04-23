Weibliche Person stirbt auf der A2 bei Muttenz BL

Keystone-SDA

Bei einem Sturz mit Verkehrskollisionen auf der Autobahn A2 bei Muttenz BL ist in der Nacht auf Donnerstag eine weibliche Person ums Leben gekommen. Mehrere Fahrzeuge waren darin verwickelt, wie die Baselbieter Polizei mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 02.30 Uhr in Fahrtrichtung Bern/Luzern im Bereich der Passerelle Hagnau. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen habe sich die weibliche Person mutmasslich nach einem Sturz von einer Brücke auf der Fahrbahn befunden.

Die genauen Umstände sind unklar und werden derzeit ermittelt. Es bestehe beim Sturz derzeit keine Hinweise auf Dritteinwirkung, heisst es weiter.

Der Unfall löste grosse Verkehrsbehinderungen im Morgenverkehr aus. Die Autobahn A2 in Fahrtrichtung Bern/Luzern zwischen der Verzweigung Hagnau und dem Hardwald war bis 08.30 Uhr gesperrt. Die Polizei sucht Zeugen.