Weiter Proteste in den USA nach tödlichem Behörden-Einsatz

Nach den tödlichen Schüssen eines Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE auf eine Frau in Minneapolis sind erneut an vielen Orten der USA Menschen auf die Strasse gegangen. Allein in der Stadt im US-Bundesstaat Minnesota, wo sich der tödliche ICE-Einsatz ereignete, demonstrierten Tausende am Samstagabend (Ortszeit) friedlich gegen die Behörde, wie örtliche Medien berichteten. Am Ort der tödlichen Schüsse vom Mittwoch gedachten zahlreiche Menschen der getöteten 37-Jährigen, Renee Nicole Good.

In vielen weiteren Teilen der Vereinigten Staaten wurde ebenfalls demonstriert, wie der Nachrichtensender CNN und andere US-Medien berichteten – darunter in New York, Los Angeles und Washington sowie auch Städte wie Portland und San Antonio.

Ein Bündnis aus Bürgerrechts- und Migrantenorganisationen hatte für das Wochenende zu landesweiten Protesten unter dem Motto «ICE Out For Good» aufgerufen. Viele Teilnehmer forderten ein Ende der ICE-Einsätze gegen Migranten und eine strafrechtliche Verfolgung des Agenten, der die tödlichen Schüsse abgegeben hatte, wie auf Bildern zu sehen war.

Regierung macht getöteter Frau Vorwürfe

Good war am Mittwoch in Minneapolis erschossen worden. Nach Angaben der Behörden hatte sie bei einem ICE-Einsatz die Strasse mit ihrem Auto blockiert. Ein ICE-Beamter näherte sich zu Fuss, ging um Goods Wagen herum und filmte auch, wie sie ihn ansprach. Der Anweisung eines anderen Beamten, aus dem Wagen auszusteigen, folgte sie nicht, stattdessen setzte sie den Wagen in Bewegung. Daraufhin fielen mindestens zwei Schüsse. Die 37-Jährige erlitt eine Kopfverletzung und wurde im Krankenhaus für tot erklärt.

Das Heimatschutzministerium – zu dem ICE gehört – sowie US-Präsident Donald Trump warfen Good vor, versucht zu haben, den Beamten zu überfahren, der wiederum aus Notwehr gehandelt habe. Der Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, widersprach der Darstellung der Schüsse als Selbstverteidigung, verlangte eine transparente Untersuchung. Er forderte die Behörde ICE zudem auf, die Stadt zu verlassen. Auf Videos des Vorfalls ist zu sehen, wie der ICE-Agent links neben dem Wagen zu sehen ist, der nach rechts abdreht – also von ihm weg -, als er schiesst.

Good, eine weisse US-Staatsbürgerin, war nach Medienberichten Dichterin und Mutter dreier Kindern im Alter von 6, 12 und 15 Jahren. Ihre Frau, Becca Good, war bei dem Vorfall dabei und ist auf einem Video zu sehen, wie sie dem filmenden Beamten Sekunden vor den Schüssen sagt: «Du willst dich mit uns anlegen? Ich sage dir, hol dir was zu essen, grosser Junge.»

«Purer Sonnenschein»

In einer Mitteilung, die lokale Medien veröffentlichten, beschrieb Becca Good ihre getötete Frau als «puren Sonnenschein». «Renee war Christin und wusste, dass alle Religionen im Grunde dieselbe Wahrheit lehren: Wir sind hier, um einander zu lieben, füreinander zu sorgen und einander zu beschützen und zu bewahren», hiess es weiter.

Zu dem ICE-Einsatz war das Paar laut Becca Good gefahren, um seine Nachbarn zu unterstützen. «Wir hatten Trillerpfeifen, sie hatten Waffen.»

Ebenfalls in Minneapolis wurde 2020 der Afroamerikaner George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz getötet. Das löste im ganzen Land Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt aus.