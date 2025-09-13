The Swiss voice in the world since 1935
Weltrekord: 1088 Weinflaschen in Chardonne VD gleichzeitig geöffnet

Keystone-SDA

Ein ungewöhnlicher Weltrekord ist am Samstag in Chardonne VD gebrochen worden: 1088 Weinflaschen wurden gleichzeitig entkorkt. Die Organisatoren erreichten damit einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Erreicht wurde die neue Bestmarke im Rahmen des ersten Winzerfests, das im Dorf bei Vevey am Genfersee organisiert wurde. Die 1088 Personen, welche die Flaschen öffneten, hatten sich gegen Mittag alle mit einem Flaschenöffner in der Hand für den Weltrekordversuch bereit gemacht. Rund 3000 Menschen verfolgten das Spektakel.

Entkorkt wurden Flaschen mit 0,375 Litern Chasselas. 35 Franken kostete die Teilnahme am Weltrekordversuch. Wer bezahlte, erhielt die Flasche mit einer speziellen Etikette darauf, ein Glas sowie als Souvenir einen Flaschenöffner.

Eine Vertreterin des Guinness-Buchs der Rekorde war vor Ort, um den Versuch zu überwachen. Den bisherigen Rekord hielt das Dorf Poschiavo im Kanton Graubünden mit 1054 gleichzeitig geöffneten Weinflaschen.

