Westflügel der Kantonsschule Wettingen AG eingeweiht

Die Kantonsschule Wettingen AG ist auf 55 Abteilungen erweitert worden: Nach dreijähriger Bauzeit wurde der Westflügel am Samstag eingeweiht und eröffnet.

(Keystone-SDA) Der Verpflichtungskredit von 20,4 Millionen Franken wurde gemäss einer Mitteilung des Departements Finanzen und Ressourcen vom Samstag eingehalten.

Der neue Schultrakt wurde dank der 2018 erstellten Dreifachsporthalle möglich. Denn so konnte die alte, seit längerem nicht mehr für den Schulsport geeignete Turnhalle im Westflügel ausser Betrieb genommen und umgenutzt werden.

Im Neubau befinden sich elf Unterrichtsräume. Im Untergeschoss gibt es zudem eine multifunktionale Lernhalle. Eine Galerie im Dachgeschoss kann für Gruppen- und Einzelarbeiten genutzt werden.

Die Kantonsschule befindet sich auf der Klosterhalbinsel in Wettingen. Sie nutzt einen Grossteil des ehemaligen Zisterzienserklosters und weitere Liegenschaften, die über die Insel verteilt sind.

Der Westflügel vervollständige das historische Ensemble der Klosteranlage, heisst es in der Mitteilung. Das Volumen, die Baustruktur, die Fassadengestaltung und die Materialwahl orientiere sich an den bestehenden Gebäuden. Historisch wertvolle Mauern und der bestehende Boden hätten dabei erhalten und in den Neubau integriert werden können.