Wildschwein rammt Kinderwagen in Polen – Kleinkind verletzt

Keystone-SDA

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In der polnischen Stadt Krakau hat ein Wildschwein einen Kinderwagen gerammt. Das 13 Monate alte Mädchen, das im Kinderwagen gelegen hatte, musste danach mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Nachrichtenagentur PAP unter Berufung auf die Polizei berichtete. Es sei aber nicht in Lebensgefahr, hiess es.

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Kein absichtlicher Angriff

(Keystone-SDA) Ursprünglich hatten Medien berichtet, ein aggressives Wildschwein habe am Donnerstag ohne Vorwarnung auf einem Spazierweg im Krakauer Stadtteil Kliny den Kinderwagen attackiert. Davor hatte es schon mehrere Beschwerden von Bewohnern des Stadtteils gegeben, die sich durch Wildschweine bedroht fühlten. Deshalb trat am Freitag ein Krisenstab der Stadtverwaltung von Krakau zusammen, um Schutzmassnahmen zu besprechen.

In der Sitzung stellte sich heraus, dass das Wildschwein den Kinderwagen nicht absichtlich gerammt hatte. Offenbar war ein Wildschweinrudel von einem Hund aufgescheucht worden und auf den Spazierweg geflüchtet. Dort kam es zufällig einer Mutter mit Kinderwagen in die Quere.