WM-Viertelfinal sorgt für Freinacht-Premiere im Kanton Bern

Keystone-SDA

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Der Kanton Bern hat für das WM-Viertelfinalspiel der Schweizer Fussballnationalmannschaft gegen Argentinien eine Freinacht auf seinem gesamten Gebiet beschlossen. Gemäss dem Amt für Wirtschaft ist eine solche Freinacht eine Premiere.

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(Keystone-SDA) Eine kantonsweite Freinacht aufgrund eines Fussballspiels: «Dem Kanton Bern ist nicht bekannt, dass es das schon einmal gab», sagte ein Sprecher des Amts für Wirtschaft am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Für gewöhnlich bewillige der Kanton an Silvester und am Nationalfeiertag eine Freinacht. Ansonsten habe es das wohl noch nie gegeben.

Somit fällt in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Sperrstunde für alle Gastronomiebetriebe weg. Sie dürfen ihre Gäste die ganze Nacht über bewirten. Das schrieb die Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion (WEU) am Mittwoch in einer Mitteilung. Sie appelliere an die Fans, Rücksicht auf die Anwohnenden zu nehmen.

Mit der kantonsweiten Freinacht kommt die Direktion zahlreichen Einzelanfragen zuvor, wie es auf Anfrage weiter hiess. Indem er die Gemeinden und Regierungsstatthalterämter entlaste, trage der Kanton zu einer Verringerung der Bürokratie bei.

Die Partie zwischen Argentinien und der Schweiz wird am frühen Sonntagmorgen um 03.00 Uhr Schweizer Zeit angepfiffen. Das Spiel findet in Kansas City in den USA statt. Die Schweiz steht erstmals seit 1954 im Viertelfinal einer Fussball-WM. Im Achtelfinal bezwang sie am Dienstagabend Kolumbien 4:3 im Penaltyschiessen.