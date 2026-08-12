Wohnungsbau bricht 2024 im Kanton Luzern ein

Keystone-SDA

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Der Wohnungsbau im Kanton Luzern ist 2024 stark zurückgegangen. Total wurden 1882 Wohnungen und Einfamilienhäuser erstellt. Dies sind 1068 oder 36 Prozent weniger als 2023.

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(Keystone-SDA) Dies hat Lustat Statistik Luzern am Mittwoch mitgeteilt. Mehr als drei Viertel der neuen Wohnungen befinden sich in Mehrfamilienhäusern, 16 Prozent in gemischt genutzten Gebäuden. 6 Prozent waren Einfamilienhäuser. Über 60 Prozent der neuen Wohneinheiten verfügten über drei oder vier Zimmer.

So wenige Wohneinheiten wie 2024 waren in den Jahren zuvor nie gebaut worden. Stets waren es mehr als 2000 neue Wohnungen und Einfamilienhäuser gewesen. Der höchste Wert wurde laut Lustat 2015 erzielt, damals waren es 3391 neue Wohneinheiten.