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Wohnwagen auf Campingplatz in Möhlin AG komplett ausgebrannt

Keystone-SDA

Ein Wohnwagen ist in der Nacht auf Dienstag auf einem Campingplatz in Möhlin AG vollständig ausgebrannt. Verletzt worden sei niemand, ein benachbarter Wohnwagen sei leicht beschädigt worden. Die Brandursache ist gemäss Kantonspolizei noch nicht bekannt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz nach 1.30 Uhr rückten mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Aargau sowie eine des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit aus, wie die Polizei am Dienstag in einer Medienmitteilung schrieb.

Ausserdem wurden die Sanität sowie die Feuerwehren Möhlin und Rheinfelden aufgeboten, die den Brand gemäss Mitteilung kurze Zeit später unter Kontrolle brachten. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

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