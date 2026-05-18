WWZ erhöht Preise und baut Leistungen aus

Keystone-SDA

Der Zuger Energie- und Telekomanbieter WWZ erhöht per Juli die Preise für Internet- und Mobile-Abos. Gleichzeitig baut das Unternehmen die Leistungen deutlich aus, wie WWZ am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Bandbreiten bei Internet-Abos steigen demnach um bis zu 150 Prozent, das Datenvolumen bei Mobile-Abos teils um bis zu 400 Prozent.

Internet- und Mobile-Abos verteuern sich um 1,90 Franken pro Monat. Für TV und Festnetztelefonie verlangt WWZ künftig monatlich 90 Rappen mehr.

Als Gründe nennt das Unternehmen Investitionen in die Netzinfrastruktur und höhere Betriebskosten. Auch die grossen Telekomanbieter Swisscom, Sunrise und Salt hatten zuletzt Preiserhöhungen angekündigt.