Ypsomed Diabetes Care heisst neu Mylife Diabetes Care

Keystone-SDA

Der Burgdorfer Medizinaltechniker Ypsomed benennt das Diabetes-Geschäft um. Die Ypsomed Diabetes Care AG, die im Herbst den Besitzer wechselt, heisst neu Mylife Diabetes Care, wie die Gruppe am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Das Unternehmen widme sich auch unter neuem Namen vollständig der Aufgabe, die Lebensqualität von Menschen mit Diabetes nachhaltig zu verbessern, hiess es in der Mitteilung weiter. Der Name knüpfe an das Mylife-Diabetes-Care-Portfolio an und unterstreiche die Innovationen im Bereich der Insulinpumpentherapie.

Wie bereits im Frühjahr mittgeteilt, verkauft Ypsomed das Diabetes-Geschäft zu einem Preis von bis zu 420 Millionen Franken an die ebenfalls in Burgdorf ansässige Tecmed AG, die vom Ypsomed-Gründer Willy Michel kontrolliert wird. Dieser Deal soll laut früheren Angaben per Ende September abgeschlossen werden.

Die Umbenennung erfolge in den kommenden Monaten unter Einhaltung der regulatorischen Anforderungen, hiess es weiter. CEO von Mylife Diabetes Care ist Sébastien Delarive.