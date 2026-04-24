Zürcher Ex-Stadträtin Monika Stocker stirbt mit 77 Jahren

Keystone-SDA

Die ehemalige Zürcher Politikerin Monika Stocker ist im Alter von 77 Jahren gestorben.

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(Keystone-SDA) Die Grünen bestätigten auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine entsprechende Meldung im «Tages-Anzeiger» vom Freitag. Stocker war seit 1986 bei den Grünen. Von 1987 bis 1991 sass sie für die Partei im Nationalrat, wo sie unter anderem die Frauensession lancierte.

1994 wurde sie Zürcher Stadträtin und geriet stark unter Beschuss. Es ging vorab um Sozialhilfemissbrauch: Einzelfälle von Sozialhilfebetrug wurden zum Anlass genommen, die Amtsführung Stockers generell in Frage zu stellen.

Am 5. Februar 2008 gab sie infolge gesundheitlicher Probleme ihren Rücktritt aus dem Stadtrat bekannt. Sie sei «politikmüde» sagte sie damals.