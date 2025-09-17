The Swiss voice in the world since 1935
Zürcher Gemeinderat lässt Sekschüler definitiv länger schlafen

Keystone-SDA

Sekschülerinnen und Sekschüler in der Stadt Zürich können definitiv länger schlafen: Der Gemeinderat hat am Mittwoch beschlossen, den Schulstart auf frühestens 8 Uhr zu legen. Heute kann die erste Lektion bereits um 7:30 Uhr beginnen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die linke Ratsmehrheit setzte sich mit 71 zu 48 Stimmen durch. Schülerinnen und Schüler, die aktuell die Sekundarstufe besuchen, dürfen sich aber nicht zu früh freuen. Für diese neue Regel gilt ab Inkrafttreten eine Übergangsfrist von bis zu vier Jahren. Es ist also möglich, dass sie nichts mehr davon haben.

Auslöser für den Vorstoss von linker Seite ist die Tatsache, dass viele Jugendliche vor Mitternacht kaum schlafen können. Die Lektion um 7:30 Uhr komme für die Schülerinnen und Schüler deshalb zu früh.

Stadtrat und Schulbehörden stehen dem Beschluss kritisch gegenüber. Der Stadtrat kritisierte den Vorstoss bereits als Eingriff in die Autonomie der Schulleitungen. Problematisch sei auch die mögliche Verkürzung der Mittagspause auf eine Stunde.

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
