Zürcher Gemeinderat streicht keine Phänomena-Gelder

Keystone-SDA

Die Wissenschaftsausstellung Phänomena muss im kommenden Jahr nicht auf die Gelder aus der Stadt Zürich verzichten. Der Gemeinderat hat es am Donnerstag abgelehnt, die 200'000 Franken zu streichen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) «Wir sehen eine sehr starke Abweichung von der ursprünglichen Idee», begründete Tanja Maag (AL) ihren Kürzungsantrag. Deshalb solle der Betrag von 200’000 Franken aus dem Budget 2026 gestrichen werden.

Die Ratsmehrheit entschied jedoch, dass die Stadt Zürich respektive die städtischen Schulklassen immer noch von der Phänomena profitieren würden. Dietikon sei ja immer noch einer der Austragungsorte, sagte Markus Haselbach (Mitte).

Die Phänomena will auf Tour

Im Sommer gaben die Veranstalter der Wissenschaftsausstellung bekannt, dass die Phänomena nicht wie geplant durchgeführt werden kann. Statt fix in Dietikon stationiert zu sein, soll die Ausstellung jeweils vier bis acht Wochen an unterschiedlichen Orten in der Schweiz gastieren. Fünf Jahre lang wollen die Organisatoren das Projekt durchführen.

Ein erstes Mal geplant war die Ausstellung bereits für 2023. Doch der Start verzögerte sich stetig. Die Ausstellung will an die Phänomena 1984 in Zürich anknüpfen. Damals wollten über eine Million Menschen die Ausstellung am Zürichhorn sehen. Die Stadt Zürich war an einer Neuauflage jedoch nicht mehr interessiert, weshalb die Veranstalter nach Dietikon auswichen.

Am Schluss kommt der Steuerfuss

Der Budget-Vorschlag des Stadtrats ging von einem Minus von 378 Millionen Franken aus. Am Mittwoch, dem ersten Debattentag, verschlechterte das Parlament den Voranschlag aber um mehr als 100 Millionen Franken, unter anderem um die Wohnungsnot stärker zu bekämpfen.

Die Budgetdebatte wird voraussichtlich heute Donnerstag spät am Abend zu Ende gehen. Ganz am Schluss wird der Steuerfuss bestimmt: Die SVP will den Zürcherinnen und Zürchern endlich eine Steuersenkung gönnen und den Steuerfuss um sieben Prozentpunkte auf 112 senken. FDP und GLP beantragen eine Senkung um 3 Prozentpunkte auf 116 Prozent. Chancen dürften sie alle kaum haben.