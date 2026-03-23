Zürcher Kantonsrat will Bau von Pergolen erleichtern

Keystone-SDA

Der Zürcher Kantonsrat will das Aufstellen von Pergolen in den Gärten erleichtern. Er hat am Montag einem Vorstoss zugestimmt, der grössere Pergolen ohne Baubewilligung erlauben will. Ein schwedischer Möbelhändler diente als Anschauungsbeispiel.

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(Keystone-SDA) Vier Politikerinnen und Politiker von FDP, SVP, Mitte und EVP wollen Hausbesitzern zur Hilfe eilen. In diesem Fall denen, die eine Pergola als Gestaltungselement in ihren Garten stellen wollen.

Mit einem Alltagsbeispiel illustrierte Erstunterzeichner Simon Vlk (FDP, Uster) am Montag den Vorstoss. Ein häufig verkauftes Modell einer Pergola koste «bei einem schwedischen Möbelhändler» 295 Franken und weise eine Fläche von 9 Quadratmetern auf. Dieser Artikel sei zu gross für die Befreiung von der Meldepflicht.

«Die Pergola braucht eine Bewilligung, wenn sie fest im Boden verankert wird», sagte Vlk. Ohne Bewilligung dürften nur Pergolen mit einer Fläche bis 6 Quadratmeter und einer Höhe bis 2,5 Meter aufgestellt werden. Das sei vielen Hausbesitzern nicht bewusst.

Neu sollen Pergolen bis 16 Quadratmeter bewilligungsfrei bleiben. Der Regierungsrat soll nun eine entsprechende Regelung ausarbeiten. Der Kantonsrat überwies das Postulat klar mit 116 zu 59 Stimmen.

Ein «Bünzli-Vorstoss»

Die Ratslinke stellte sich gegen den Vorstoss. Sabine Arnold (Grüne, Zürich) sprach von einem «Bünzli-Vorstoss. «Sie beschäftigen sich am liebsten mit ihren Vorgärten», sagte sie. Vlk entgegenete, dass er in diesem Fall gerne ein Bünzli sei.

Wilma Willi (Grüne, Stadel) warnte aus Sicherheitsgründen vor der Änderung. «Wer will schon eine wacklige Konstruktion ohne Kontrolle im Garten des Nachbars?», fragte sie. Manuel Sahli (AL, Winterthur) wollte sich nicht von «kommerziellen Grosshändlern» die Gesetze diktieren lassen.

Die Mehrheit hielt es aber mit Sascha Ullmann (GLP, Zollikon). «Pergolen sind ein Stück Lebensqualität», sagte er und schwärmte von lauen Sommerabenden. Das Recht müssten Hausbesitzer auch ohne Bewilligung einhalten. Viel ändern werde sich nicht, zeigte sich Ullmann überzeugt. «Es wird keinen Wildwuchs an Pergolen geben».