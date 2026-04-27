Zürcher Kantonsrat will keine Sesselkleber im EKZ-Verwaltungsrat

Keystone-SDA

Der Zürcher Kantonsrat will keine Sesselkleber mehr im Verwaltungsrat der Elektrizitätswerke EKZ. Neu gilt eine Amtszeitbeschränkung von zwölf Jahren. Bei der Stromversorgung brauche es aktuelles Wissen, kein Gremium von Pensionären, fand die Mehrheit.

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(Keystone-SDA) Der Kantonsrat entschied mit 95 Ja- zu 69-Nein-Stimmen, eine maximale Amtszeit von zwölf Jahren einzuführen. Damit sollen die EKZ die gleiche Regelung erhalten wie die Zürcher Kantonalbank (ZKB). Die Vorlage geht nun noch in die Redaktionskommission und wird in etwa vier Wochen definitiv beschlossen. Dagegen waren SVP und FDP.