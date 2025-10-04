The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Zürcher Moris Freiburghaus ist grosser ZFF-Gewinner

Keystone-SDA

Erstmals in der Geschichte des Zurich Film Festival (ZFF) geht das Goldene Auge im Dokumentarfilm-Wettbewerb an eine Schweizer Produktion. Der Zürcher Moris Freiburghaus gewinnt mit "I love you, I leave you" sogar in zwei Kategorien.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Freiburghaus‘ Regiedebüt räumt auch den Publikumspreis ab und erhält in der Kategorie ZFF Critics’ Jury Award eine Besondere Erwähnung, wie am Samstagabend an der Award Night im Zürcher Opernhaus bekanntgegeben wurde.

Freiburghaus begleitet im Film seinen besten Freund, den Schweizer Musiker Dino Brandão, durch eine belastende Zeit. Nach seiner Reise nach Angola, das Heimatland seines Vaters, leidet er an manischen Episoden und spricht über seine Erfahrungen.

«Wir hatten noch nie etwas Vergleichbares gesehen», heisst es in der Begründung der Dokumentarfilmjury. Der «unverblümte Blick auf psychische Erkrankungen und die unerschütterlichen Bindungen von Freundschaft und Familie» habe dazu veranlasst, das Goldene Auge in dieser Kategorie zum ersten Mal an eine Schweizer Produktion zu geben.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
46 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
32 Likes
38 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft