Zürcher Moris Freiburghaus ist grosser ZFF-Gewinner
Erstmals in der Geschichte des Zurich Film Festival (ZFF) geht das Goldene Auge im Dokumentarfilm-Wettbewerb an eine Schweizer Produktion. Der Zürcher Moris Freiburghaus gewinnt mit "I love you, I leave you" sogar in zwei Kategorien.
(Keystone-SDA) Freiburghaus‘ Regiedebüt räumt auch den Publikumspreis ab und erhält in der Kategorie ZFF Critics’ Jury Award eine Besondere Erwähnung, wie am Samstagabend an der Award Night im Zürcher Opernhaus bekanntgegeben wurde.
Freiburghaus begleitet im Film seinen besten Freund, den Schweizer Musiker Dino Brandão, durch eine belastende Zeit. Nach seiner Reise nach Angola, das Heimatland seines Vaters, leidet er an manischen Episoden und spricht über seine Erfahrungen.
«Wir hatten noch nie etwas Vergleichbares gesehen», heisst es in der Begründung der Dokumentarfilmjury. Der «unverblümte Blick auf psychische Erkrankungen und die unerschütterlichen Bindungen von Freundschaft und Familie» habe dazu veranlasst, das Goldene Auge in dieser Kategorie zum ersten Mal an eine Schweizer Produktion zu geben.