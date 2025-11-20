Zürcher Regierungsrat hält an den meisten Windkraftgebieten fest

Keystone-SDA

Der Zürcher Regierungsrat will fast alle 20 geprüften Windkraftgebiete im Kanton Zürich in den Richtplan eintragen. Er hat die entsprechende Richtplanvorlage dem Kanton überwiesen. Vorerst zurückgestellt hingegen werden die Pläne für ein beschleunigtes Bewilligungsverfahren.

(Keystone-SDA) Aus der Richtplanvorlage gestrichen wurde das Gebiet Hombergchropf bei Bubikon, wie der Zürcher Regierungsrat am Donnerstag mitteilte. Bei vereinzelten anderen Gebieten kam es zu Änderungen wie Flächenreduktion oder der Vergrösserung von Abständen zu geschützten Ortsbildern.

Es verbleiben somit 19 Gebiete, die als Eignungsgebiete für Windkraft im Richtplan eingetragen werden sollen. In den vorgeschlagenen Gebieten liessen sich gemäss Mitteilung bis zu 60 Windenergieanlagen mit einem Stromertrag von bis zu 520 Gigawattstunden realisieren. Die Vorlage geht nun an den Kantonsrat.

Vorerst nicht weiter verfolgt wird die von Baudirektor Martin Neukom (Grüne) angestrebte Beschleunigung des Bewilligungsverfahrens für Windenergieanlagen. Der Regierungsrat will zunächst die politische Diskussion um die Richtplaneinträge abwarten.