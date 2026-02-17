Zürich Openair findet 2026 nicht statt

Keystone-SDA

Das Zürich Openair findet in diesem Jahr nicht statt. Als Grund geben die Organisatoren Terminverschiebungen anderer Festivals an. 2027 soll es weitergehen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Festival hätte aufgrund der Veränderungen nicht «in gewohnt hoher Qualität» stattfinden können, teilte das Zürich Openair am Dienstag mit. Die Pause solle nun genutzt werden, um das Festival strategisch weiterzuentwickeln.

2027 soll es dann wieder am Standort Glattbrugg durchgeführt werden. Im vergangenen Jahr waren internationale Stars wie Post Malone, Nina Chuba oder Shawn Mendes, aber auch Patent Ochsner dabei. Rund 87’000 Fans besuchten das Zürich Openair.