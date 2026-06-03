Zürich soll ein Jugendfestival erhalten – mit günstiger Chilbi

Keystone-SDA

Sechseläuten, Knabenschiessen, Street Parade - die wenigsten Anlässe in Zürich sind für Jugendliche ab zwölf Jahren geeignet oder bezahlbar. Deshalb soll Zürich ein Jugendfestival erhalten. Der Gemeinderat hat einen entsprechenden Vorstoss unterstützt.

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(Keystone-SDA) Die meisten Anlässe seien entweder zu teuer oder nur in Begleitung von Erwachsenen möglich, heisst es im Jugendvorstoss, der am Mittwoch im Parlament auf der Traktandenliste stand. Die Jugendlichen, die ihr Anliegen einbrachten, wünschen sich deshalb ein Jugendfestival mit Essensständen, Chilbibahnen und Musik – vier Mal im Jahr und zu günstigen Preisen.

Die Stadt solle auf die Gebühren und Standmieten verzichten. Im Gegenzug sollen die Anbieterinnen und Anbieter zu tiefen Preisen verpflichtet werden. Der Vorstoss wurde mit 69 zu 41 Stimmen in Form eines Postulats an den Stadtrat überwiesen.

Die Stadtregierung zeigte sich freiwillig bereit, das Anliegen entgegenzunehmen. SP-Stadträtin Céline Widmer äusserte Verständnis für die Jugendlichen. «Wir werden prüfen, ob wir das in irgend einer Form umsetzen können.» Wie genau, könne sie aber noch nicht sagen.

Ebenfalls an den Stadtrat überwiesen wurde ein Jugendvorstoss für einen Jugendpass, der Jugendlichen einen vergünstigten Zugang zu städtischer Kultur, Sport und Freizeitangeboten ermöglichen soll – zusätzlich zu bereits bestehenden Vergünstigungen.