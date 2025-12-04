Zahl der Arbeitslosen erhöht sich im November in den beiden Basel

Keystone-SDA

In den beiden Basel hat die Zahl der Arbeitslosen im November zugenommen. Die Quote stieg in beiden Kantonen um je 0,1 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent in Basel-Stadt und 2,9 Prozent in Baselland.

(Keystone-SDA) Der Landesdurchschnitt lag bei 2,9 Prozent, wie aus aus der am Donnerstag veröffentlichten Statistik des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) hervorgeht.

Im Kanton Basel-Stadt waren im November 4554 Personen als arbeitslos registriert. Das sind 140 Personen mehr als im Vormonat. Im Baselbiet waren es 4289 und somit 72 Personen mehr.

Die Zahl der Stellensuchenden nahm in Basel-Stadt um 215 auf 6936 Personen zu. Im Kanton Baselland stieg sie um 64 auf 6821 Personen.

Im Stadtkanton nahm die Anzahl offener Stellen im November um 16 auf 1236 ab. Im Kanton Basel-Landschaft wurden 1485 offene Stellen gemeldet. Das sind 42 weniger als im Vormonat.