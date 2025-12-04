Zahl der Arbeitslosen im Kanton Bern nimmt zu

Keystone-SDA

Im Kanton Bern hat die Zahl der Arbeitslosen im November um 629 auf 12'499 zugenommen. Die Quote stieg von 2,1 auf 2,2 Prozent, wie die bernische Volkswirtschaftsdirektion am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Anstieg ist zum Teil saisonbedingt: Die grössten Zunahmen verzeichneten der Bau und das Gastgewerbe. Mehr Arbeitslose gab es aber aber auch aus konjunkturellen Gründen. Die Zahl stieg sowohl im Handel als auch bei wirtschaftlichen Dienstleistungen überdurchschnittlich.

Bereinigt um saisonale Effekte blieb die Quote stabil. In neun von zehn Verwaltungskreisen nahm die Arbeitslosigkeit zu – am stärksten in Interlaken-Oberhasli.