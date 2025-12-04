Zahl der Arbeitslosen in der Zentralschweiz im November gestiegen

Keystone-SDA

In der Zentralschweiz ist die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat in fünf von sechs Kantonen in absoluten Zahlen gestiegen. Einzig im Kanton Zug waren im Vergleich zum Oktober weniger Arbeitslose gemeldet.

(Keystone-SDA) Im November 2025 waren in den sechs Zentralschweizer Kantonen 8688 Personen in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) arbeitslos gemeldet, wie den am Donnerstag vom Staatssekretariat für Wirtschaft Seco veröffentlichten Zahlen zu entnehmen ist. Das sind 210 mehr als im Vormonat.

Die durchschnittliche Arbeitslosenquote in den Kantonen Luzern, Uri, Zug, Nidwalden, Obwalden und Schwyz beträgt 1,5 Prozent.

Zug weist mit 2,7 Prozent die höchste Arbeitslosenquote aller Zentralschweizer Kantone aus. Allerdings sank im Vergleich zum Oktober die Zahl der Arbeitslosen von 1931 auf 1915.

Luzern zählte 4872 Arbeitslose (+124), Schwyz 1131 (+27), Nidwalden 323 (+52), Obwalden 233 (+18) und Uri 214 (+8).

In Luzern, Uri und Obwalden stieg die Quote um 0,1 Prozent, in Nidwalden um 0,2 Prozent. In Zug sank sie um 0,1 Prozent.

Schweizweit betrachtet weist Jura mit 5,1 Prozent die höchste Arbeitslosenquote auf, Appenzell Innerrhoden mit 0,8 Prozent die tiefste.