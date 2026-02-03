Zahlreiche Mängel bei Gefahrguttransporten beim Basler Zoll

Keystone-SDA

Bei Kontrollen von Gefahrenguttransporten bei den Grenzübergängen nach Basel sind 2025 zahlreiche Fahrzeuge beanstandet worden. In 14 Fällen waren die Mängel so gravierend, dass eine Weiterfahrt untersagt wurde, wie das Kantonale Laboratorium Basel-Stadt am Dienstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Kontrolliert wurden in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Basel-Stadt und Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit 49 Fahrzeuge mit Versandstücken und 15 Tankfahrzeuge. Von den kontrollierten Fahrzeugen mit Versandstücken wurden 20, von den Tankfahrzeugen fünf beanstandet. Die Beanstandungsquote sei mit 39 Prozent immer noch hoch, heisst es weiter.

Zu beanstanden waren gemäss Communiqué in erster Linie die Ladungssicherung, dann auch die Ausrüstung, Dokumente, Ausrüstung sowie die Gefahrenkennzeichnung der Fahrzeuge. Da die kontrollierten Fahrzeuge vor der Einfahrt in die Schweiz überprüft worden seien, sei kein Strafvollzug gegen die Fahrzeugführer erfolgt. Die Fahrzeugführer hätten vor der Weiterfahrt die Mängel vor Ort beheben müssen.