Zahlreiche Menschen verunfallen wegen Wintereinbruch in der Schweiz

Keystone-SDA

Der Wintereinbruch hat am Wochenende schweizweit zu zahlreichen Verkehrsunfällen geführt. Im Raum Zürich wurde wegen des Schneefalls am Samstag der Busbetrieb eingestellt. Die Fluggesellschaft Swiss musste seit Anfang Jahr zudem fast hundert Flüge streichen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Wintereinbruch der vergangenen Tag führte in der Schweiz vielerorts zu schwierigen Strassenverhältnissen. Aus den Kantonen Aargau, Thurgau, St. Gallen und Solothurn meldeten die Kantonspolizeien zwischen Samstag- und Sonntagmorgen fast hundert Verkehrsunfälle.

Die meisten Unfälle waren laut den Behörden auf Schneefall und Eisglätte sowie nicht an die Strassen- und Witterungsverhältnisse angepasste Geschwindigkeiten zurückzuführen.

In der Stadt Zürich kam bereits am Samstag der Busbetrieb auf dem Stadtgebiet und in der Agglomeration wegen Schnee und Glätte zeitweise zum erliegen.

Die Schweizer Fluggesellschaft Swiss musste seit Anfang Jahr bis und mit Samstag witterungsbedingt fast hundert Flüge streichen. Auch am Genfer Flughafen kam es zu Flugausfällen.

